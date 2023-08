Viih Tube comemora 30 milhões de seguidores e reflete sobre relacionamento com fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2023 - 6:11 Compartilhe

Viih Tube atingiu um marco histórico nesta terça-feira, 8: a influenciadora chegou a 30 milhões de seguidores no Instagram. Para comemorar, ela compartilhou um ensaio de fotos posando ao lado de um gigante número 30 feito de balões roxos.

Na legenda da publicação, Viih refletiu sobre seu contato com seguidores, especialmente gestantes e mães. Isso porque a ex-BBB deu à luz Lua em abril e, desde a gestação, vem compartilhando conteúdos relacionados à maternidade em suas redes.

“Sei que nem todos meus seguidores aqui são mulheres, gravidinhas ou mamães. Mas dentro de uma mini pesquisa com vocês, vi que, dos meus últimos 5 milhões de pessoas, mais de 80% são mamães ou gravidinhas. E preciso agradecer por vocês terem chegado na minha vida!”, começou ela.

“Vocês vivem me mandando mensagens agradecendo por eu mostrar meu corpo, meus medos, minha maternidade do jeito que ela é, mas EU que preciso agradecer vocês! Porque cada conteúdo que posto, é um desabafo pra mim, e cada comentário de vocês falando ‘nossa, isso também aconteceu comigo’ tira um peso das costas dessa mãe aqui”, continuou, agradecendo pela troca de experiências com as seguidoras.

Por fim, Viih reiterou que a fase em que está tem sido o melhor momento de sua vida.

Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias