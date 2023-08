Viih Tube celebra um ano de relacionamento com Eliezer e se declara: ‘Segura e amada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/08/2023 - 21:52 Compartilhe

Viih Tube, 22 anos, está celebrando, nesta quarta-feira (16), um ano de relacionamento com o ex-BBB Eliezer, 33, pai de sua única filha, Lua Di Felice, que nasceu em abril.

Ela usou as redes sociais para comemorar a data de fazer uma declaração ao amado e à família que formou ao lado dele.

Em sua conta no Instagram, Viih compartilhou um vídeo com registros de momentos ao lado do marido e da criança. Os dois se casaram em março deste ano no civil.

“Hoje faz um ano que o Eli me pediu em namoro! Um ano que eu estava dentro dessa cabana no meio do mato, do jeito que mais representa a gente, falando o melhor “sim” que já falei na minha vida!”, começou ela em sua declaração.

“Hoje somos casados, com dois filhos peludos e nossa princesa Lua. Você é o cara mais incrível que já conheci, eu admiro a forma como você leva a vida, como você pensa, como você se dedica, como você sonha! Você me inspira meu amor!”, disse ela.

“Me sinto corajosa, segura, amada do seu lado! Obrigada por cuidar tão bem da nossa família e por ser um parceiro tão compreensivo em todos aspectos! Eu te amo, e torço que pra sempre seja nós, eu acredito em amor pro resto da vida, e você é o amor da minha vida! Feliz um ano!”, finalizou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias