Viih Tube apresenta detalhes da brinquedoteca de 120 m² em nova mansão: ‘Meu sonho’

Viih Tube, 23 anos, está maravilhada com um cantinho todo especial que ela e o marido, o também ex-BBB Eliezer, 34, estão preparando para os filhos na nova mansão da família, em São Paulo. Nesta sexta-feira, ela publicou uma vídeo nos Stories do Instagram para contar detalhes da brinquedoteca, ainda em fase de instalação.

Os famosos, que já são pais da pequena Lua, de um ano e dois meses, estão à espera do segundo filho, Ravi. Eles se mudaram recentemente para a mansão de 3 mil m², que foi decorada pelo designer. Nos registros, a influenciadora contou que não quis dar sugestões sobre a casa, mas disse que a brinquedoteca ficaria por sua conta.

O espaço para os filhos tem 120 m² (do tamanho de um apartamento) e está sendo montado como uma minicidade com teatro, piscina de bolinha, pet shop de pelúcia, camarim, mercadinho, painel de artes e até uma oficina de carros.

“Deixa eu dar um spoiler da brinquedoteca para vocês. Quem não sabe a história: nossa casa tem 3 mil metros quadrados, a brinquedoteca tem 120 metros quadrados, ela é bem grande. Meu combinado com o Eli foi: não opinei nada da casa, não queria, tenho pavor de obra, mas a brinquedoteca era o único lugar que ele não ia colocar as mãos, eu ia comandar tudo, então eu escolhi cada parceiro, cada cor, ele nem sabe de nada, fiz tudo sozinha, era o meu cantinho, o meu sonho”, disse ela nos vídeos.

Apesar do local ainda estar em obras, muitas peças já foram montadas, dando uma ideia de como vai ficar depois de pronto.

Ainda nos vídeos, Viih fez questão de ressaltar que a segurança foi um dos pontos pensados durante o projeto, que foi desenvolvido por profissionais qualificados como engenheiros e arquitetos.

Já na área da mansão, as crianças vão encontrar um lago com areia, peixinhos e muito entretenimento para os pequenos, já que os pais pretendem que os filhos tenham sempre contato com a natureza.