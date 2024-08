Viih Tube apaga vídeo com indireta para Camila Loures e se desculpa: ‘Errei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2024 - 13:52 Para compartilhar:

Após repercussão de uma ‘cutucada’ em Camila Loures, Viih Tube usou o seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 13, para pedir desculpas à influenciadora digital publicamente. “Errei mesmo”, disse a mãe de Lua, em uma sequência de Stories.

Tudo começou depois que a ex-BBB compartilhou uma alfinetada em um vídeo feito para a divulgação de seu novo livro, escrito com o marido, Eliezer. Na esquete, o casal encenava um momento vivido no podcast de Camila, em que Viih ficou desconfortável. Ao final da sequência, o ex-BBB disparou: “Ainda se faz de amiga sua na internet. Ranço eterno”.

O vídeo gerou uma repercussão negativa entre os seguidores, então Viih Tube apagou a postagem e assumiu o erro. “Eu errei muito, vocês têm razão. Eu estava movida com uma leve raiva, que nem pensei. Não pensei no ‘hate’ [cultura do ódio na internet] que daria na Camila, nada. Escolhi algumas cenas que eu conto em meu livro […] para reproduzir. E eu escolhi essa cena porque foi um momento impactante para mim”, iniciou.

“Já fui uma pessoa que levou muito hate e não pensei nisso, não é o que eu quero passar. Já pedi desculpas para ela no privado […] já apaguei o vídeo e errei mesmo. Realmente, é algo muito antigo. Esse foi um dos momentos que eu me senti muito traída e ela sabe, porque eu estava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, estava um caos”, completou.

Por conta dos comentários nas redes sociais na época, Viih preferiu não ir em nenhum programa do mesmo perfil, mas deu uma chance para o da Camila: “Fui no dela, porque eu a considerava uma amiga, me senti muito segura para estar lá e pedi para não perguntar sobre quantas semanas eu estava [de gravidez] ou por que eu não queria falar nada disso. Ela sabe o motivo real do por quê. Na hora eu tive que inventar uma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal e eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast para perguntar.”

Por fim, Viih Tube esclareceu que ela e Loures não são mais amigas, porém sua atitude é injustificável. “Nós não somos mais amigas, obviamente. Aquilo me magoou muito. Eu estava muito frágil naquela época e não gostei do que foi feito. Mas continuo errada do que fiz”, justificou. “Desculpas mesmo, no final foi algo completamente infantil e desnecessário mesmo”, encerrou.

