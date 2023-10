Viih Tube anuncia grande festa para primeiro aniversário da filha: ‘Mais de um dia’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 21:16 Para compartilhar:

A filha de Viih Tube tem apenas meio ano de vida e a influenciadora já está nos preparativos para a festa que vai celebrar o primeiro aniversário da menina.

Nesta sexta-feira, 20, a ex-BBB revelou a seus seguidores no Instagram que planeja fazer uma festa grandiosa para comemorar um ano da chegada de sua primogênita, Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer.

Através de vídeo publicado nos Stories, Viih Tube contou que o foco da comemoração serão as crianças.

“Quero que seja uma festa de criança, que criança curta muito. Então, não vou convidar todo mundo que eu conheço, não vou fazer que nem as festas que eu faço sempre. Vai ser uma festa para a minha filha. Então, vou convidar as pessoas que fizeram questão na gravidez, ou mandaram mensagem, ou foram presentes com a Lua, com a minha maternidade, e principalmente amigas, do meio (celebridades) ou não, que tenham filhos, porque eu quero crianças brincando, quero crianças se conhecendo, quero minha filha feliz, interagindo com outras crianças”, disse ela, empolgada.

Viih até que tentou não dar spoilers, mas acabou deixando escapar algumas surpresas.

“Vai ser assim, mais de um dia. Se tudo der certo, vai ser um fim de semana das crianças se divertindo e curtindo um lugar legal. Estou muito ansiosa!”, contou.

Sumiço das redes sociais

Viih Tube aproveitou para explicar o motivo de ter “sumido” das redes sociais nos últimos dias.

“Faz mais ou menos um mês que estou tendo umas palpitações no coração, parece que o coração erra os batimentos e volta, essa semana ficou muito forte, aí fui para o hospital e fiz uma bateria de exames”, revelou ela.

Segundo ela, os médicos acreditam que esteja tudo bem por enquanto, e que a arritmia pode ser em decorrência de seu estilo de vida mais agitado.

“Fica aqui um alerta de que a gente não é mutante. A gente tem um limite. Mesmo que às vezes a gente queira fazer tudo, dar conta de tudo, a gente tem que respeitar o nosso corpo, os sinais. Logo que começaram essas palpitações, eu já deveria ter ido atrás, e agora que eu fui ver, e assim, não é normal o seu corpo demonstrar qualquer coisa, pode ser emocional ou não. É sempre bom a gente estar de olho. Cuidem de vocês e não passem do limite do corpo de vocês, mesmo que vocês achem que dão conta. A gente dá conta, mas será que vale a pena?”, concluiu ela, convidando os seguidores a uma reflexão.

