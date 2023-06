Viih Tube abre o jogo sobre inseguranças pós-parto e cita sexo com Eliezer

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/06/2023 - 1:27 Compartilhe

Na última quarta-feira (29), Viih Tube abriu o coração acerca de suas maiores inseguranças na maternidade. Desde que ficou grávida de sua primeira filha, Lua, a influenciadora vem compartilhando conteúdos sobre gestação, pós-parto e autoestima, incluindo dificuldades da nova fase.

“Já se sentiu insegura em algum momento da maternidade?”, questionou um seguidor, em uma caixa de perguntas no Instagram.

“Vários momentos”, começou ela, elencando: “Nos primeiros dias com a Lua, medo de fazer algo errado, ela era muito molinha e indefesa. Na minha amamentação, que fiz de tudo para aumentar a produção, e hoje já aceitei que vou até onde aguentar com sonda.” Desde que deu à luz, em abril, Viih também tem mostrado sua dificuldade e frustração em produzir leite materno.

“Na primeira vez do sexo com o Eli pós-parto”, continuou, referindo-se ao marido, Eliezer. E finalizou: “Primeiro banho que dei nela.”

Recentemente, ela também falou sobre a vida sexual com o ex-BBB, revelando que tem feito sexo apenas “com planejamento”. “Eu jamais faria qualquer coisa com ela no quarto. Então, são só momentos quando ela está com a vovó, quando ela está com alguém”, relatou, no Instagram.

“Só dá para ser assim em momentos que ela está bem acompanhada de alguém e que você consegue ter uma intimidade com o marido meio que agendado, vira uma coisa completamente marcada, por enquanto”, finalizou Viih.

