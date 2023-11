Viih Tube abre álbum do batizado da filha: ‘Nossa pequena Lua’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 15:26 Para compartilhar:

A influenciadora Viih Tube, 23 anos, compartilhou alguns registros do batizado da filha, Lua Di Felice, de 7 meses de vida, realizado no último domingo, 26, na Comunidade Campolim, uma comunidade cristã de Sorocaba, interior de São Paulo.

“Que dia especial! Todos nós te amamos muito nossa pequena Lua”, escreveu ela ao publicar um carrossel em sua conta no Instagram, nesta segunda-feira, 27.

“O batismo, para mim, ele é um ato simbólico muito forte, de união com Deus. Eu não sou um cara que vai à igreja toda semana, mas coloco Deus a frente de tudo. A importância do batismo para mim é fortalecer esse laço, fortalecer a união que tenho com Ele e que, agora, minha filha tem com Ele. No caso, a minha família, eu, a Viih e a Lua [renovamos esse laço]”, disse Eliezer em entrevista para o site da revista Quem, em publicação também nesta segunda-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

