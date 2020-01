Vigiagro apreendeu 63 mil quilos de produtos de origem animal e vegetal em 2019

A Vigilância do Trânsito Agropecuário Internacional (Vigiagro) apreendeu no ano passado 63 mil quilos de produtos de origem animal e vegetal em portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas especiais do País. Segundo o Ministério da Agricultura, 31 mil quilos foram de produtos de origem animal e 32 mil quilos de origem vegetal. “Nos aeroportos, produtos de origem animal, como queijo, linguiça e salame, são os mais apreendidos no momento de ingresso. Já entre produtos de origem vegetal, as frutas frescas são os itens mais barrados pela vigilância do Mapa.”

O Vigiagro, órgão do Ministério da Agricultura, é responsável por controlar e fiscalizar a entrada e saída de animais, produtos de origem animal e vegetal, embalagens e suportes de madeira importados, exportados e em trânsito internacional pelo Brasil.

No Brasil, é necessário certificação ou autorização prévia de importação para que o produto possa ingressar no País, cumprindo os requisitos sanitários exigidos.

“Todos os países têm as suas medidas de proteção que impedem o ingresso no seu território de produtos que possam trazer risco ao patrimônio pecuário nacional. Nossas medidas restritivas visam proteger o ingresso de doenças exóticas no Brasil, que podem trazer prejuízos econômicos muito sérios aos nossos rebanhos”, explica em nota o chefe de Divisão de Trânsito Internacional do Ministério, Alberto Gomes.