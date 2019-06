Vigiagro apreende mais de 300 kg de produtos com risco sanitário em aeroportos

São Paulo, 14/06/2019 – O Ministério da Agricultura informa a apreensão de 305,2 kg de sementes, pescado, queijos e vegetais diversos em fiscalização de bagagens de 2.108 passageiros que passaram pelos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Viracopos, em Campinas. A ação, desencadeada entre 8 a 12 de junho, teve como objetivo prevenir a entrada de produtos proibidos pelo risco sanitário oferecido. A operação foi realizada pela equipe K9 de Curitiba – que conta com cães farejadores do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) do Ministério da Agricultura.