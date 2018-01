Vietto brilha, marca quase do meio de campo e Valencia avança na Copa do Rei

O atacante Luciano Vietto precisou de menos de 90 minutos com a camisa do Valencia para mostrar todo o futebol que não havia desempenhado pelo Atlético de Madrid. Contratado há cinco dias, o argentino decidiu a classificação de seu novo time às quartas de final da Copa do Rei nesta terça-feira, ao marcar três gols na goleada por 4 a 0 sobre o Las Palmas, em casa, sendo um quase do meio de campo.

Considerado uma grande promessa argentina e destaque do Villarreal na temporada 2014/2015, Vietto não repetiu as boas atuações no Atlético de Madrid e no Sevilla, onde atuou emprestado. Mas no Valencia, precisou de apenas duas partidas para mostrar seu futebol e definir a vaga, após o empate por 1 a 1 na ida, em Las Palmas.

Foram 70 minutos em campo nesta terça para Vietto, que já havia atuado por 16 no fim de semana, contra o Girona. E aos 29 do primeiro tempo, o atacante abriu o placar para o Valencia ao aproveitar rebote do goleiro na área. Aos três do segundo tempo, ele recebeu ótimo passe do brasileiro Andreas Pereira na área e tocou por cobertura, com estilo, para ampliar.

Aos oito minutos, a defesa do Las Palmas errou e Maksimovic acertou belo chute de fora da área para ampliar. Mas o dia era mesmo de Vietto, e o melhor ainda estava por vir. Aos 20 minutos, a defesa adversária errou mais uma vez, o atacante viu que o goleiro estava adiantado e arriscou quase do meio de campo, por cobertura, para marcar um golaço e definir o resultado.

O Valencia agora espera o sorteio dos duelos das quartas de final, que será realizado na próxima sexta-feira, quando todos os confrontos de oitavas estiveram definidos.