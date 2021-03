Vietnã volta a comprar carne suína da Alemanha após acordo de regionalização

São Paulo, 9 – O Ministério Federal de Alimentação e Agricultura da Alemanha está negociando acordos bilaterais com países que aceitem o “conceito de regionalização” para exportação de carne suína de áreas livres de peste suína africana (ASF, na sigla em inglês), com a devida certificação necessária. O Vietnã é o primeiro país que aceitou o acordo e retoma as compras de carne de suína da Alemanha, país mais afetado pela doença na Europa.

De acordo com comunicado do governo alemão, “após intensas negociações técnicas, Cingapura também concordou com a regionalização e deve ser o próximo país a restabelecer as importações de carne suína de regiões alemãs consideradas livres da ASF e que não têm sinais da doença”.

O Ministério da Agricultura da Alemanha diz também, em comunicado, que “as negociações com o Brasil, Argentina, África do Sul e Coreia do Sul resultaram em isenções da proibição total de exportação de produtos suínos tratados, processados ou derivados de carne suína”.

Além disso, o governo da Alemanha afirma que está utilizando todas as opções de contato disponíveis para as negociações de regionalização com a China.

Ainda é possível comercializar carne suína alemã dentro da União Europeia, já que o conceito de regionalização da ASP é reconhecido por lá. Assim, o comércio é restrito apenas para as empresas que estão localizadas na área considerada ativa (com casos de peste suína).

Veja também