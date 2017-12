Vietnã se prepara para tempestade que matou mais de 160 nas Filipinas

Centenas de pessoas de Delta do Mekong, no sudoeste do Vietnã, estão sendo retiradas da região na medida em que a tempestade tropical Tembin se aproxima. Com ventos de 80 quilômetros por hora, a tempestade deixou mais de 160 pessoas mortas nas Filipinas nos últimos dias.

As previsões climáticas apontam que o sudoeste do Vietnã deve ser atingido pela Tembin, que trará fortes chuvas e ventos a partir da noite desta segunda-feira. Tempestades tropicais e tufões são raros na região, mas em 1997 a tempestade tropical Linda matou mais de 700 pessoas.

Neste fim de semana, a tempestade Tembin, conhecida na região como Vinta, causou inundações e deixou pelo menos 164 mortos e 171 desaparecidas nas Filipinas. Mais de 97 mil pessoas permanecem em centros de proteção.