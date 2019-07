Vietnã prende 380 chineses em operação contra apostas ilegais

A polícia do Vietnã prendeu 380 chineses na maior operação contra jogos de azar envolvendo estrangeiros, informou hoje (29) a imprensa oficial de Hanói.

A maior parte dos jogos de azar está proibida para cidadãos do Vietnã, apesar de alguns cassinos operarem em resorts e hotéis para estrangeiros.

Nos últimos anos, grupos criminosos da China têm usado o país para operar cassinos online.

Este fim de semana, 500 policias cercaram um condomínio fechado na cidade portuária de Hai Phong, no norte do Vietnã, onde as salas eram usadas para transacionar apostas num valor superior a 400 milhões de dólares.

“Trata-se da maior apreensão a nível de volume e do número de estrangeiros detidos”, disse a televisão estatal VTV.

Os 380 chineses geriam apostas em resultados desportivos para apostadores da China continental, e administravam uma loteria ilegal, acrescentou a tv.

A polícia confiscou quase dois mil smartphones, 530 computadores, cartões bancários e dinheiro.

No ano passado, dezenas de pessoas foram condenadas no Vietnã porque integravam uma rede de jogos online, administrada por um alto funcionário encarregado de supervisionar as apostas.

Os jogos de fortuna e azar são proibidos na China continental.