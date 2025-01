Vietnã autoriza entrada de couro brasileiro sem certificado sanitário

Brasília, 8 – O Brasil poderá exportar couro para o Vietnã, sem a exigência de Certificado Sanitário Internacional (CSI), informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, em nota conjunta. A liberação do CSI foi informada pelo governo vietnamita ao governo brasileiro na última semana, segundo as pastas.

De acordo com os ministérios, a medida abre novas oportunidades para o couro brasileiro no mercado asiático e facilita o comércio do produto ao Vietnã, simplificando os processos de exportação.

Até então a entrada do couro brasileiro no mercado vietnamita era condicionada ao CSI. A mudança atende a um pleito antigo do setor exportador nacional, de acordo com os ministérios.

“É um reconhecimento da qualidade dos nossos produtos, que agora permite a simplificação do processo de exportação, seguindo a mesma linha do recente fim da exigência do CSI para pescados exportados aos Estados Unidos. Essa é uma grande oportunidade para fortalecer nossa presença e ampliar as exportações brasileiras nos mercados asiáticos”, disse o ministro, Carlos Fávaro, em nota.

O Brasil é um dos maiores exportadores globais de couro, com mais de 557 mil toneladas exportadas de janeiro a novembro de 2024, crescimento de 39,2% ante 2023.

Exportou US$ 3,51 bilhões em produtos agropecuários ao Vietnã de janeiro a novembro de 2024, dados mais recentes. Entre os principais itens exportados estão milho, algodão, farelo de soja, soja em grãos, pimenta, carne suína, carne de aves, madeira, produtos de reciclagem animal e algodão para a indústria têxtil, conforme dados do Ministério da Agricultura. O Vietnã foi o terceiro destino do couro brasileiro e seus produtos no ano passado.

Para o Ministério da Agricultura, a decisão do governo vietnamita vai possibilitar novos negócios para os produtos brasileiros.

“Além de representar novas possibilidades de negócio, a mudança reforça a confiança nas práticas sanitárias brasileiras e o esforço do governo brasileiro em fortalecer e ampliar relações comerciais com esse importante parceiro”, afirmou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luís Rua