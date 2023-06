Vietnã: 75 pessoas são acusadas de terrorismo após ataques a delegacias

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 11:46 Compartilhe

O Vietnã abriu uma investigação nesta sexta-feira (23) contra 75 pessoas, devido a uma série de ataques armados contra delegacias de polícia no centro do país, que causaram nove mortes em 11 de abril, anunciou o Ministério de Segurança Pública.

Em 11 de junho, homens em motocicletas atacaram com armas de fogo a sede do comitê da cidade e as delegacias de polícia nos municípios de Ea Tieu e Ea Ktur, no distrito de Cu Kuin, província de Dak Lak.

Quatro policiais, dois oficiais locais e três civis morreram.

“Foi um ato de terrorismo contra a administração popular, com consequências particularmente graves”, disse o Ministério da Segurança Pública em um comunicado publicado on-line.

O ministério lançou uma investigação criminal, emitindo mandados de prisão para 75 pessoas suspeitas de terrorismo. Outras oito serão julgadas por terem protegido criminosos.

Atos de terrorismo podem levar à pena de morte no Vietnã.

