Vieira discute resgate de brasileiros com chanceler do Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 28 SET (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou neste sábado (28) com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, os dois conversaram sobre os recentes acontecimentos do conflito entre Israel e Hezbollah, que culminou na morte do líder do grupo xiita, Hassan Nasrallah.

Além disso, Vieira e Rashid discutiram uma provável operação de repatriação de brasileiros, pois o Brasil tem no Líbano sua maior comunidade no Oriente Médio, com cerca de 21 mil pessoas.

Os bombardeios de Israel em Beirute, que miram os membros do Hezbollah, mataram dois adolescentes brasileiros. Nesta semana, cerca de 700 indivíduos faleceram no país em virtude dos constantes ataques na região. (ANSA).