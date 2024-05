Vídeos mostram polícia agredindo estudantes durante votação na Alesp

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 11:53 Para compartilhar:

O Projeto de Lei Complementar 9/2024, que prevê a implementação de escolas cívico-militares no estado de São Paulo, foi aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), na noite de terça-feira, 22, após uma confusão entre estudantes e policiais no plenário e corredores da Casa.

Hoje, na Alesp, estudantes que estavam no Café dos deputados (essa sala de de saem é o café) Foram impedidos de sair e apanharam. Notem que eu peço pra mediar. Os jovens parecem buscar a saída e dois terminaram feridos. Imagina na escola: entrou num lugar errado, cacete! pic.twitter.com/mSigiDSiYa — Monica das Pretas (@MonicaSeixas) May 22, 2024

Esse vermes contra o ensino de qualidade onde não tem maconheiros… apanharam pouco!!!!!!!! Parabéns aos policiais!!!!!!! pic.twitter.com/nmk4nsEoXs — BJOC (@BritoJCO) May 21, 2024

Terroristas do movimento estudantil do PT invocando o satanás em seu protesto, apanharam foi POUCO pic.twitter.com/SbkqNTjtbW — 🔥Kayrus🔥 (@KayrusFenix) May 22, 2024

+ SP: Alesp aprova projeto de Tarcísio que cria escolas cívico-militares

De autoria do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o projeto foi aprovado com 52 votos a 21. Agora o texto segue para a sanção do gestor estadual.

Desde o início da tarde de terça-feira havia reforço policial na Alesp por conta da votação. Antes da sessão, alunos tentaram invadir áreas restritas a deputados e foram agredidos pelos agentes.

Vídeos divulgados no X (antigo Twitter) mostram o momento em que policiais militares agrediram os estudantes com golpes de cassetete. Um dos agentes chegou a aplicar um golpe de mata-leão contra um jovem, ação é que proibida pela instituição desde 2020.

Por meio de nota enviada à ISTOÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que os policiais militares estavam no local para garantir a segurança dos participantes do ato e das pessoas no plenário. “Houve tumulto e oito pessoas foram detidas, entre elas, seis adultos e dois adolescentes. Eles foram conduzidos à delegacia, onde foram ouvidos. Os menores foram liberados aos seus responsáveis, e os maiores permaneceram presos. Eles serão encaminhados na manhã desta quarta-feira (22) para audiência de custódia”, completou.

O órgão ainda ressaltou que a Polícia Militar analisa as imagens das ações dos agentes e apura as denúncias registradas.