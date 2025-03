Vídeos mostram danos causados por terremoto em Mianmar e Tailândia; assista

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a Tailândia e o Mianmar deixando vários mortos e feridos na madrugada desta sexta-feira, 28, apontou o Serviço Geológico dos EUA. Imagens dos danos causados pelos tremores foram compartilhadas e viralizaram nas redes sociais.

O epicentro do terremoto foi em Mianmar, no Sudeste Asiático, onde edifícios ruíram em cidades birmanesas, com dano maior em Mandalay. Algumas partes da Índia e da China também registraram tremores secundários. As autoridades tailandesas decretaram estado de emergência.

Confira vídeo:

More clips emerging from this recent news pic.twitter.com/AQ7I7EFrSY — Science girl (@gunsnrosesgirl3) March 28, 2025

Na gravação, é possível notar um guindaste se partindo e caindo após o terremoto, enquanto a água da piscina de um prédio transborda. Outras imagens mostram edifícios e pontes se movimentando. Ainda, o vídeo apresenta uma construção desabando.

O número total de mortos ainda é incerto, e novas atualizações aumentam a cifra rapidamente. Segundo o jornal norte-americano “The New York Times”, um médico do Hospital Geral de Mandalay afirmou que ao menos 20 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Já na Tailândia, o tremor matou pelo menos três pessoas, de acordo com o governador da capital, Chadchart Sittipunt.

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand 🇹🇭 (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

O epicentro do tremor foi localizada a 16 quilômetros da cidade de Sagaing, em Mianmar, a uma profundidade de 10 quilômetros, por volta das 12h50 locais (3h20 de Brasília), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi seguido por um tremor secundário de 6,4 graus de magnitude na mesma região poucos minutos depois, também a uma profundidade superficial de 10 km.

O sismo atingiu com força o norte da Tailândia e também a capital Bangcoc, a quase 1.000 quilômetros de distância do epicentro.

🚨 ‼️ TERREMOTO DE MAGNITUDE 7.7 ATINGE MYANMAR ‼️ 🚨 Um edifício em Bangkok (Distrito de Chatuchak), Tailândia desabou devido ao terremoto massivo em Myanmar . O edifício estava em construção quando desabou. Myanmar foi atingida por um terremoto de magnitude 7,7 seguido por… pic.twitter.com/XMH9zNFiLz — Sacani (Space Today) – AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) March 28, 2025

Em Bangcoc, um edifício em construção de mais de 30 andares desabou. “Quando cheguei para inspecionar o local, ouvi pessoas pedindo ajuda”, declarou à AFP Worapat Sukthai, vice-comandante da polícia do distrito de Bang Sue.

O policial disse que acredita que há “centenas de feridos”, mas que as autoridades ainda estão determinando o número de vítimas.

Em Mianmar, a junta militar que governa o país decretou estado de emergência em seis regiões. O comandante da junta, Min Aung Hlaing, visitou um hospital na capital Naypyidaw.

Uma equipe de jornalistas estava no Museu Nacional da capital birmanesa quando o edifício começou a tremer. Algumas partes do teto cederam e as paredes sofreram rachaduras.

O tremor durou meio minuto, segundo testemunhas.

Terremoto sentido na China

Na capital tailandesa, prédios de escritórios e estabelecimentos comerciais foram rapidamente evacuados diante da potência do terremoto e algumas linhas de trem e metrôs suspenderam as viagens.

A onda sísmica também foi sentida em Chiang Mai. “Eu estava dormindo em casa. Corri para o mais longe que consegui do prédio, ainda de pijama”, disse à AFP Duangjai, morador da cidade turística no norte da Tailândia.

Sai, outro residente de 76 anos, saiu correndo da loja onde trabalha. “É o tremor mais forte que já senti em minha vida”, afirmou.

O terremoto também foi sentido na província chinesa de Yunnan, na fronteira com Mianmar, de acordo com o Centro de Redes Sísmicas da China (CENC), que calculou a magnitude em 7,9.

Os terremotos em Mianmar são relativamente frequentes. Entre 1930 e 1956, seis tremores com magnitude 7 ou superior foram registrados na falha de Sagaing, que percorre o centro do país, segundo o USGS.

O ritmo vertiginoso de desenvolvimento das cidades birmanesas, combinado com infraestruturas precárias e um planejamento urbanístico deficiente, tornam o país vulnerável a terremotos e outros desastres.

O sistema de saúde está saturado, em particular nas zonas rurais do país do sudeste asiático.

Além disso, Mianmar é cenário de grande instabilidade desde o golpe militar de fevereiro de 2021, que desencadeou uma repressão violenta e combates entre o Exército e grupos étnicos armados e dissidentes.