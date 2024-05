Vídeos: Guaíba registra ondas formadas pelo vento e pessoas deixam residências

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 12:03 Para compartilhar:

O nível do Guaíba chegou a 5,2 metros na manhã desta terça-feira, 14, segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas (SEMA) e a Agência Nacional de Águas (ANA), e registrou ondas causadas pelos fortes ventos que incidem em Porto Alegre. No bairro Lami, um dos mais afetados, pessoas precisaram deixar suas casas.

Com a entrada de ar polar na região Sul, as nuvens de chuva se afastaram e a temperatura caiu no estado. Nesta terça-feira, a previsão é de temperaturas entre 11°C e 16°C. Apesar da trégua, o nível do Guaíba continuará subindo e, segundo projeções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Defesa Civil do estado, pode ultrapassar a marca dos 5,35 metros entre hoje e quarta-feira, 15, atingindo um novo recorde.

O Guaíba recebe as águas de diferentes bacias hidrográficas afetadas pelos temporais, como Taquari e Caí. As autoridades pedem que a população não retorne aos locais já inundados e permaneça em segurança.

Em nota, a Defesa Civil de Porto Alegre afirmou que a retirada de moradores do bairro Lami foi uma ação “pontual”, e negou que o bairro tenha sido parcialmente evaquado. O órgão não informou, porém, quantas pessoas foram retiradas das áreas alagadas.

🇧🇷 | Um morador do bairro Lami, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, precisou enfrentar ondas do rio Guaíba na tarde dessa segunda-feira (13/5) para sair de casa. Em vídeo, é possível ver o nível água, que invade a propriedade com força. pic.twitter.com/saWrH1ciee — Mundo 🌎 Extraordinário (@MundoExtra_Ord) May 14, 2024

🇧🇷⛈️🚨 A força das ondas do Guaíba é acentuada pela força do vento na Avenida Guaíba, em Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre, ontem a noite. ⤵️https://t.co/xPRHqDN1S9 pic.twitter.com/hgOhjBog16 — Carlos Salas (@CarlosS08594935) May 14, 2024

Morador do bairro Ipanema, mostra a situação do momento na Zona Sul de Porto Alegre. Guaíba com muitas ondas provocadas pelo vento. pic.twitter.com/bAvmh8YxMt — Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Alexand59517985) May 14, 2024