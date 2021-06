Vídeos de Leandra Leal sobre uso de máscara viralizam e atriz declara: ‘Quis me sentir útil’

Leandra Leal gravou alguns vídeos ressaltando a importância sobre o uso de máscaras de proteção durante a pandemia, e ganhou destaque nacional com a iniciativa. Tudo foi feito com a ajuda do marido, Guilherme Burgos, e sem que eles estivessem esperando, os vídeos de Leandra viralizaram nas redes sociais.

Durante entrevista à Fátima Bernardes no “Encontro”, a atriz contou que queria se sentir útil durante os tempos tão sombrios. “Fiquei muito impressionada com a repercussão. A ideia surgiu de uma sensação de indignação e impotência, e o impacto causado nas pessoas me deixou feliz. É importante ter essa conscientização da importância do uso da máscara, a pandemia não acabou e precisamos continuar nos cuidando. Estamos vivendo a pandemia há mais de um ano e até hoje vejo pessoas que relutam em usar a máscara”, disse.

“Eu me lembro de quando era criança ver na TV campanhas de prevenção à AIDS nas quais se falava da importância do uso da camisinha e em que se mostrava inclusive como usá-la. Sinto falta disso hoje em dia, pois o enfrentamento da pandemia é coletivo, todos temos que nos cuidar”, completou.

