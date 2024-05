Vídeos: confusão entre famosas e segurança em Cannes viraliza

O Festival de Cannes, na França, acabou neste sábado, 25. No entanto, polêmicas geradas por sua equipe de segurança continuam dando o que falar nas redes sociais. As principais envolveram a atriz dominicana Massiel Taveras e a cantora americana Kelly Rowland.

Em vídeos que circulam pela web, uma funcionária é vista tentando cobrir Rowland com seu braço e pressionando-a para que a cantora continue se movimentando após uma parada na escadaria do evento, chegando a impedir a visibilidade dos fotógrafos. Discreta, a cantora toca a funcionária e diz algo sorrindo, mas, logo, inicia-se uma discussão.

Massiel Taveras, por sua vez, foi impedida de mostrar a imagem de Jesus Cristo em seu vestido pela equipe de segurança. Ela tenta estender a peça sobre os degraus, mas é impedida pelos funcionários e também aparece gesticulando de forma irritada.

Quem também foi impedida de posar nos degraus foi a cantora sul-coreana Yoona, embora ela não tenha sido flagrada discutindo com a profissional.

Em entrevista à “Associated Press”, Kelly Rowland falou sobre o caso: “A mulher sabe o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. Eu tenho meus limites, eu permaneço nesses limites, e é isso. Havia outras mulheres que passaram por aquele tapete vermelho que não pareciam muito comigo, e não foram escoltadas, ou empurradas, ou lhes pediram para sair”.

Assista:

This lady is a STRAIGHT UP HATER… first Kelly Rowland and NOW Massiel Taveras…..she needs to be TERMINATED pic.twitter.com/ozDqJkInIL

Nas redes sociais, internautas acusaram a funcionária de racismo contra celebridades negras, latinas e asiáticas. “Kelly Rowland, Massiel Taveras, Yoona. Há um padrão aqui. Festival de Cannes, vocês deveriam demiti-la”, escreveu um.

“Pessoas estão dizendo coisas sem sentido, como ‘é sempre sobre raça com eles’, o que é preconceito racial. As pessoas deveriam poder vocalizar suas experiências ou opressão sem serem ridicularizadas por isso. Kelly Rowland não foi a única pessoa não-branca a ser maltratada no tapete vermelho”, defendeu outra.

People saying nonsensical things like “it’s always about race with them” which is a racial slur. People should be allowed to voice their experiences or oppression without being ridiculed for it Kelly Rowland wasn’t the only non-white person being manhandled off of the red carpet pic.twitter.com/tUckC2yaiS

— Carmella (@Sussex5525) May 23, 2024