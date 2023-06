Vídeo: Zezé di Camargo imita movimento de gêmeo autista e caso repercute

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/06/2023 - 9:41 Compartilhe

Durante um show na Arena das Dunas, em Natal, os cantores Zezé di Camargo e Luciano conheceram dois irmãos gêmeos autistas e o encontro viralizou nas redes sociais.

O encontro aconteceu no último sábado (24) e viralizou porque Zezé imita o movimento repetitivo feito por um dos gêmeos no momento da conversa entre eles. A situação foi compartilhada em uma publicação do influenciador Ivan Baron, que fala sobre capacitismo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Baron afirma que “involuntariamente o cantor imita a estereotipia de um deles” e que a ação foi desrespeitosa.

“É muito problemático quando pessoas neurotípicas tentam imitar comportamentos, gestos, atitudes de neurodivergentes, na tentativa de fazer uma gracinha, piada. Por mais que seja de maneira afetuosa, isso não se faz, não é legal e é sim capacitista”, diz Ivan, no vídeo.

“O jeito que o rapaz faz no vídeo é a maneira que ele tem de ser expressar de forma única e particular, que só ele tem. Por isso, isso não deve ser imitado por ninguém e, sim, respeitado”, acrescenta.

Repercussão

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível assistir ao encontro do sertanejo com os gêmeos. Na publicação de Ivan Baron, inclusive, alguns internautas dividiram opiniões sobre a imitação de Zezé.

Enquanto alguns internautas não enxergaram maldade na ação do cantor, outros criticaram a imitação e se mostraram indignados.

“Eu tinha um vizinho com sobrinho autista e a gente interagia com ele muitas vezes dessa forma [do vídeo] e ele curtia bastante, se sentia presente e confortado… O Brasil está doente, vê problemas em tudo!”, escreveu um internauta. “Eu acompanho os gêmeos desde sempre e vi o vídeo que a mãe deles postou do Zezé sendo super atencioso e receptivo. Esse vídeo foi recortado e tirado do contexto. Não gosto do Zezé, mas é injusto o que estão fazendo com ele”, afirmou outra.

“Mas o que esperar do cara que traiu a esposa que trabalhou anos para que ele crescesse na música e ainda teve coragem de dizer que o sonho dele era se casar com uma mulher bonita? Zezé é um cara muito escroto, não dá para esperar nada de bom dele”, publicou uma usuária do Twitter. “Difícil um sertanejo que não seja babaca, para não dizer coisa pior. As exceções existem, mas são raras”, comentou outra.

