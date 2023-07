Vídeo: Zé Felipe quase tem rosto queimado por fogo durante show

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2023 - 13:03 Compartilhe

O cantor Zé Felipe e seus fãs levaram um susto durante seu show na madrugada deste sábado (8), no Pará. Na ocasião, ele quase sofreu um acidente no palco. Vídeos feitos pelo público registraram o momento e estão repercutindo nas redes sociais.

Enquanto cantava uma música do repertório, o cantor foi na beira do palco para interagir com a plateia e quase foi atingido no rosto por pirotecnia de fogo. O acidente foi evitado porque Zé conseguiu desviar das chamas; confira o momento:

🚨VEJA: Zé Felipe tem rosto quase atingido por fogo durante show no Pará. pic.twitter.com/7KE7lz3FIH — CHOQUEI (@choquei) July 8, 2023

