Vídeo: youtuber americano é assaltado em SP e sofre prejuízo de R$ 130 mil

11/10/2024 - 11:34

O youtuber e influenciador digital americano Nicholas Bibbo relatou ter sido vítima de um assalto na rua Girassol, no bairro Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista, durante a noite da quarta-feira, 3 de outubro. As imagens do crime foram gravadas por câmeras de segurança e compartilhadas pelo homem nas redes sociais.

O estrangeiro relatou ter perdido mais de R$ 130 mil reais já que os criminosos levaram um iPhone Pro 16 e conseguiram acesso ao banco da vítima, obtendo valores de 13 mil dólares (cerca de R$ 73,2 mil) investidos em criptomoedas e 10 mil dólares (R$ 56,3 mil) de economias.

Confira o vídeo:

As autoridades ainda buscam pelos criminosos (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na gravação, é possível ver o momento em que a vítima é abordada pelos criminosos e derrubada pela dupla. Posteriormente, os dois suspeitos fogem em motocicletas. O estrangeiro relatou que sofreu uma lesão com a queda.

Bibbo relatou que foi assaltado na primeira noite que passou em São Paulo nas proximidades do local onde estava hospedado. “Em dez anos de viagens para países sul-americanos e pelo mundo nunca havia acontecido algo parecido”, explicou o americano, classificando a situação como “muito assustadora”.

Segundo o turista, os criminosos exigiram que ele desbloqueasse o celular. De acordo com Bibbo, o aparelho é um iPhone Pro 16 recém-comprado. O telefone custa cerca de R$ 10 mil.

“Depois de conseguirem minha senha, acessaram todas as minhas contas, bancárias, de cripto, e-mails e cartões de crédito”, declarou o americano, alertando usuários de iPhone para que ativem o serviço de “Proteção a Dispositivo Roubado”.

Em contato com o site IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado como roubo e é investigado pelo 14º DP (Pinheiros). “A autoridade policial busca imagens e realiza diligências visando o esclarecimento dos fatos e a prisão dos envolvidos”, pontuou o órgão.