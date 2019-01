Vídeo: vítima registra próprio assalto durante Réveillon em Copacabana

Um homem que comemorava o Ano Novo na Praia de Copacabana registrou o momento em que era assaltado. No vídeo, é possível ver o suspeito sacando uma suposta arma enquanto olhava na direção do aparelho. As informações são do jornal Extra.

Segundo a Polícia Militar, o criminoso foi rapidamente encontrado após policiais das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) terem sido acionados por transeuntes. Junto do homem, foi encontrada uma pistola falsa e o celular roubado.