Vídeo: vice-prefeito de cidade do RS resgata cavalo que estava na água

O vice-prefeito da cidade de Santo Antônio da Patrulha (RS), que fica a cerca de 95 quilômetros de Porto Alegre, foi filmado resgatando um cavalo em Canoas (RS), município da região metropolitana da capital do estado, durante esta segunda-feira, 6. As imagens do salvamento realizado por Marcelo Gaúcho viralizaram nas redes sociais. O animal não é o mesmo que foi flagrado ilhado em um telhado.

Confira o vídeo:

Nas imagens, é possível perceber o vice-prefeito com água até o pescoço enquanto segura o animal pelas rédeas para aproximá-lo da moto aquática que realiza o resgate. Durante a ação, o cavalo está tentando se manter na superfície da água.

O vídeo do vice-prefeito repercutiu no mesmo período em que outro cavalo foi filmado pelo Globocop, helicóptero da TV Globo que grava imagens aéreas, ilhado em cima de um telhado na cidade de Canoas (RS). De acordo com o Conexão GloboNews, este outro animal já foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira, 9.

Tragédia no Rio Grande do Sul

Até o último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, às 9h desta quinta-feira, 425 municípios sofreram com danos relativos às chuvas e uma população de 1,4 milhão de pessoas foi afetada. Além disso, foram contabilizados 164,5 mil desalojados, 136 desaparecidos e 107 mortos.