Vídeo: vereador é flagrado em festa junina ‘celebrando’ a Covid-19: ‘Viva o coronavírus’

Nas imagens que circulam pelas redes sociais, o vereador Thiago Maggioni (PSDB) de Jataí, em Goiás, foi registrado narrando um dança de quadrilha em festa junina. No evento em que é possível ver as pessoas se aglomerando durante o “arraiá”, o parlamentar chega a dizer “viva o coronavírus.

Além da festa ir contra as recomendações das autoridades sanitárias, os presentes não usavam máscaras de proteção.

Ao G1, o vereador alegou que a festa foi realizada em Serranópolis, próximo de Jataí, no último fim de semana. Um decreto municipal da cidade onde o evento foi realizado prevê multa de R$ 1,5 mil para o dono do imóvel que permitir qualquer celebração que provoque a aglomeração de pessoas.

Além disso, o uso de máscara é obrigatório na cidade, os que desrespeitarem a medida podem receber multa de R$ 150. A punição pode ser de R$ 250 caso a pessoa esteja com o equipamento de proteção no pescoço, no bolso ou mão.

“Viva essa ‘muiézada’! Viva o coronavírus, meu povo!”, anima o vereador. Na sequência, Thiago fica no centro da celebração e diz: “Viva o Thiago! Pode vir, pode vir!”.

Vereador de Jataí (GO) comandando festa julina e gritando "Viva o coronavírus, meu povo" #GoiásFreakShow pic.twitter.com/QBpFNcI6Xp — Fabiana Pulcineli (@fpulcineli) July 10, 2020

O município que o vereador representa também por meio de decreto prevê multa de R$ 5 mil para quem promover ou organizar festa com aglomeração. Para os que estiverem sem máscara, a multa é de R$ 200 e o uso do objeto é obrigatório.

Maggioni se pronunciou por meio de nota e relatou que não considera ter ofendido ninguém.

Confira nota do vereador na íntegra:

Realmente participei de uma festa em uma propriedade rural próxima a Serranópolis. Na ocasião fui convidado para narrar a dança da quadrilha. Dança essa em que são feitas inúmeras brincadeiras, tais como os tradicionais gritos de “olha a cobra!” e “é mentira!”. Foi então que “saudei” o coronavírus.

Não acredito que ofendi ninguém, porém, mesmo não concordando com o fechamento do comércio, mesmo sempre ajudando a saúde de Jataí, inclusive financeiramente, quero me desculpar com aqueles que se ofenderam pela brincadeira.

Thiago Maggioni

Vereador

