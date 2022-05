Vídeo: Ventania tomba caminhão com motorista dentro em SC

Um caminhão que estava estacionado em um posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra (SC), tombou por conta da força do vento na região, na madrugada desta quarta-feira (18).

De acordo com a PMRv, a estação meteorológica da corporação registrou ventos de 157 km/h na região. Segundo o G1, o motorista do veículo, de 28 anos, estava dentro do caminhão no momento do tombamento, mas não se feriu.





Por conta da previsão de mais rajadas de vento, a Serra do Rio do Rastro chegou a ser fechada. No entanto, o trecho da SC-390 voltou a ser reaberto por volta das 7h20.