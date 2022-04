VÍDEO: veja os três gols de Sasha na vitória d Galo sobre o Brasiliense

Com bom futebol e tranquilidade, Atlético-MG venceu bem o Brasiliense, por 3 a 0, com três gols de Sasha, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 20 de abril, no Mineirão. Veja os gols no vídeo acima.

Para o Galo perder a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Brasiliense terá de vencer o time mineiro por quatro gols de diferença, ou três gols, se quiser tentar a sorte nas penalidades máximas. Derrota alvinegra por um ou dois gols de desvantagem, confirma a vaga atleticana entre os 16 melhores times da competição mata-mata.

Próximos jogos

Galo e Brasiliense voltam e se enfrentar no dia 22 de maio, provavelmente no Mané Garrincha, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pelo Brasileiro, o time mineiro entra em campo no sábado, 23 de abril,às 21h, contra o Coritiba, no Independência.

O Galo pode perder por até dois gols de diferença que conseguirá a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil-Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

E MAIS: