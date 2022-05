VÍDEO: Veja os melhores momentos do empate entre Fortaleza e São Paulo

Na Arena Castelão, Fortaleza e São Paulo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (8), em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols saíram no segundo tempo. Primeiro, os visitantes abriram o placar com gol de Luciano, após belo passe de Igor Gomes, e Yago Pikachu deixou tudo igual, garantindo o primeiro ponto do lanterna Fortaleza na competição. O Tricolor paulista, com oito pontos, é o quinto colocado. Veja no player acima os melhores momentos.

Foto: Michael Douglas Lopes Viana/W9 Press

