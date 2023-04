Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 29/04/2023 - 23:19 Compartilhe

O jogo contra Athletico-PR se “desenhava” como muito complicado para o Atlético-MG, no duelo deste sábado, 29 de abril, no Independência, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Galo tem Hulk. E o camisa 7 fez a diferença ao marcar os dois gols da vitória alvinegra, 2 a 1, sobre o time paranaense. Vitor Roque descontou para os paranaenses. Veja os lances da partida no vídeo acima.







Foi o primeiro triunfo atleticano nesta edição do Brasileirão. E, graças ao seu craque, que mandou duas bolas nas redes do time paranaense, sendo o segundo uma “pintura” do atacante.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou aos quatro pontos e ocupa a 9ª colocação. O Revés jogou o Athletico para a 15ª colocação, com três pontos e tem chances de entrar no Z4 ao fim da rodada.

Próximos jogos



O Galo tem compromisso na quarta-feira, 3 de maio, às 21h30, contra o Alianza Lima, em BH, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Pelo Brasieliro, o time mineiro encara o Botafogo no domingo, 7, às 18h30, no Rio.

O Furacão também joga pela Liberta, só que na quinta-feira,4. O time paranaense pega o Libertad, fora de casa, às 21h, no Paraguai. No Brasileiro, o time do sul encara o Flamengo, na Arena da Baixada, às 16h, do domingo, 7 de maio.

Hulk fez a diferença para o Galo contra o Furacão no Horto-Pedro Souza / Atlético





