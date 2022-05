VÍDEO: veja os melhores momentos da vitória do Atlético-MG sobre o Avaí pelo Brasileirão

O Atlético-MG ganhou de virada por 2 a 1 do Avaí em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Com um golaço de Hulk e outro de Sasha, o Galo foi efetivo no segundo tempo para garantir os três pontos. O time mineiro chegou à vice-liderança com os mesmos 15 pontos do líder Palmeiras, que leva vantagem no saldo de gols. Veja os melhores momentos da partida no vídeo acima!





PRÓXIMOS JOGOS

O Galo voltará a campo no próximo domingo (5) em partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo. O Avaí enfrentará o São Paulo, em Santa Catarina no próximo sábado (4).

O time alvinegro mostrou força e conseguiu os três pontos diante dos catarinenses-(Pedro Souza / Atletico MG)

