VÍDEO: Veja os lances do empate entre Galo e Sport no Mineirão

28 finalizações a gol. Zero a zero. As estatísticas foram cruéis com o Atlético-MG na noite deste sábado, em Minas, contra o Sport. Afinal de contas, em um jogo de ataque contra defesa, o Galo teve tudo para somar três pontos, mas não conseguiu bater a meta defendida por Luan Polli.

Dessa forma, o time perdeu mais uma chance de voltar à liderança do Brasileirão, ao menos de forma momentânea, e ainda pode ver Internacional ou Flamengo, que se enfrentam neste domingo, abrir distância. Clique no player acima e confira os melhores momentos.

Atlético-MG e Sport empataram no Mineirão (Foto: Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress!)

