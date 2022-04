VÍDEO: veja os gols do empate entre Goiás e Atlético-MG pela Série A do Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar em 2 a 2 com o Goiás, gols de Hulk e Vargas para o Galo, com Elvis e Apodi empatando para o time esmeraldino. O duelo deste sábado, 30 de abril, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, foi válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Veja os gols no player acima.

A equipe alvinegra chegou aos oito pontos, ficando na segunda colocação da competição, mas ao fim da rodada pode até deixar o G4 do campeonato.

Já o Goiás conseguiu seu segundo ponto no Brasileiro e segue sem vencer depois de quatro rodadas, ocupando a 18ª colocação, sendo um dos atuais membros do Z4.

O Galo chegou ao terceiro empate seguido , sendo dois no Campeonato Brasileiro-(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)