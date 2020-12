Vídeo: veja os gols do empate entre Atlético-MG e Internacional

Atlético-MG e Internacional empataram por 2 a 2 neste domingo, 6 de dezembro, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Peglow para o Colorado, enquanto Hyoran e Musto, contra, anotaram os tentos alvinegros.

O resultado foi muito prejudicial para ambos na luta pelo título. O alvinegro mineiro segue na vice-liderança, mas agora com 43 pontos, quatro a menos do que o líder São Paulo, que fez 47 nesta rodada. Já o Inter chegou aos 38 pontos, ocupando a sexta colocação, se distanciando do G4. Veja os gols da partida.

O duelo entre Galo e Colorado teve quatro gols e uma disputa intensa pela vitória-(Bruno Cantini/Atlético-MG)

