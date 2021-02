Vídeo: veja os gols do empate entre Atlético-MG e Bahia no Mineirão

O duelo entre Atlético-MG e Bahia terminou empatado por 1 a 1, gols de Sasha, e Marrony, neste sábado, 13 de fevereiro, no Mineirão, pela 36ª rodada do Brasileirão. A igualdade teve gostos distintos para os dois times.

Pelos lados do Galo, nova decepção e um quase adeus a qualquer chance de título do alvinegro no campeonato. Já o Tricolor de Aço pontuou contra um dos principais times do do campeonato, fora de casa.

Com o empate, o time mineiro chegou aos 62 pontos,se mantendo na terceira posição, enquanto o Bahia está com 38, abrindo um ponto do Z4, na 16ª posição, se mantendo firme contra o rebaixamento.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO

O duelo entre Galo e Bahia foi equilibrado e ficou empatado no Mineirão-(Pedro Souza / Atlético-MG)

