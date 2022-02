VÍDEO: veja os gols do clássico entre América-MG e Atlético-MG

No seu primeiro clássico de 2022 do Atlético-MG, o Galo mostrou a força do seu elenco e derrotou o América-MG por 2 a 0, gols de Guilherme Arana e Savarino, no duelo deste sábado, 12 de fevereiro, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

O América-MG está na quarta colocação, com 10 pontos. Já o Atlético-MG, chegou aos 13, assumindo a liderança da competição. Todavia, ambos podem perder posições ao fim da rodada.

Próximos jogos

O Galo volta a campo no dia 15 de fevereiro, terça-feira, contra o Athletic, às 21h, no Mineirão. Já o Coelho encara o Patrocinense, na quarta-feira, 16, às 19h, no Independência.

Arana fez uma boa partida e abriu o placar para o Galo contra o Coelho-(Pedro Souza/Atlético-MG)

