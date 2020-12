Vídeo: veja os gols de América-MG e Chapecoense pela Série B

América-MG e Chapecoense fizeram um jogo de alto nível pela Série B, neste domingo, 20 de dezembro,no Independência, pela 30ª rodada da competição. O empate por 2 a 2, gols de Anderson Jesus e Felipe Azevedo para o América, com Aylon e Bruno Silva anotando os tentos catarinenses, mostrou o motivo das duas equipes serem líderes do campeonato.

O Coelho chegou aos 57 pontos, enquanto a Chape está com 59. Os dois times estão dando passos largos para garantir o acesso à Série A.

Próximos jogos

Pela Série B, o Coelho recebe o CRB no sábado, 26 de dezembro, às 18h30, no Independência. Antes, o time de Lisca inicia na quarta-feira, 23, as semifinais da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O primeiro jogo será no Allianz Parque, em São Paulo.

A Chape terá pela frente o Paraná no dia 28 de dezembro, segunda-feira, às 20h, na Arena Condá.

Coelho e Chape protagonizaram um jogo disputado e com muitos gols-(Mourão Panda/América-MG)

