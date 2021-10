Video: veja os gols da vitória do Remo sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte

Agora é oficial. O Cruzeiro vai jogar a Série B em 2022. Será o terceiro ano seguido da Raposa na segunda divisão nacional. A consolidação do mau ano azul veio com a derrota por 3 a 1, gols de Anderson Uchoa, Ronald e Jefferson para o Remo, com Eduardo Brock descontando para o time celeste. O duelo foi nesta quinta-feira, 28 de outubro, no Independência, pela 32ª rodada da competição.

Com o resultado, o Remo chegou aos 41 pontos, subindo para a 11ª posição, enquanto o Cruzeiro caiu para 13ª colocação, ficando com 39 pontos, tendo de ficar atento aos rivais da parte de trás da tabela, para não ter uma desagradável surpresa com um rebaixamento à Série C.

O Cruzeiro pode chegar no máximo a 57 pontos na competição, o que inviabiliza de vez qualquer chance de subir de divisão. O Remo ainda tem possibilidades mínimas, mas tem ciência que sua meta é ficar na segundona em 2022.

Próximos jogos

A Raposa recebe o Vila Nova-GO na segunda-feira, 1º de novembro, às 19h no Independência. O Remo encara o Londrina na terça-feira, 2, às 19h, em Belém do Pará.

O Remo foi superior ao time azul e levou os três pontos para Belém-(Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

