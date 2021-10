VÍDEO: veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Fortaleza no Castelão

O Flamengo precisou de seis minutos para liquidar a partida contra o Fortaleza, neste sábado, no Castelão, e válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Pedro e Michael (2), marcados na segunda etapa num curto intervalo de tempo. Veja-os no vídeo acima.

Agora, o Flamengo volta ao Maracanã para duelar com o Juventude, às 19h desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Renato Gaúcho soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.

Michael marcou dois gols contra o Fortaleza (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

