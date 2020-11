VÍDEO: Veja os gols da vitória do Flamengo contra o Coritiba

O Flamengo curou as mágoas do negativo retrospecto recente e derrotou o Coritiba no Maracanã por 3 a 1, neste sábado. O resultado coloca o time na liderança da competição pela primeira vez na temporada, ao menos de forma momentânea, à espera da definição da rodada. Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê marcaram. Clique no player acima e confira os gols.

Arrascaeta vibra com gol marcado no Maracanã (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

