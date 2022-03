VÍDEO: veja os gols da vitória do Cruzeiro sobre o Athletic pela semifinal do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro superou o Athletic mais uma vez e está na final do Campeonato O Cruzeiro superou o Athletic mais uma vez e está na final do Campeonato Mineiro depois de duas temporadas ausente da decisão estadual.

A Raposa fez 2 a 1 no time de São João Del Rey, gols de João Paulo e Vitor Leque para a equipe azul, com Raphael Lucas descontando para o time o interior. O resultado garantiu a vaga celeste na decisão após o duelo deste sábado, 26 de março, ás 16h30, pelo jogo de volta das semifinais do Estadual, no Mineirão.

O técnico Paulo Pezzolano administrou bem o jogo, teve o brilho mais uma vez de Vitor Roque, que se consolida no ataque celeste e como a necessidade de buscar o resultado era do Esquadrão de Aço, a equipe de BH conseguia espaços na defesa do Athletic, se impondo conquistando a passagem à decisão, que será no dia 3 de abril, domingo, no Mineirão, em jogo único.

O rival provavelmente será o Atlético-MG, que tem grande vantagem sobre a Caldense, outro time das semifinais, que perdeu na ida por 2 a 0 para o Galo, líder da primeira fase. Veja o gol no vídeo acima.

Vitor Roque deixou sua marca mais uma vez e será arma da Raposa na final mineira-(Staff Images/Cruzeiro)

E MAIS:

Saiba mais