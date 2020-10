VÍDEO: Veja os gols da vitória do Bahia contra o Atlético-MG

Quando Savarino abriu o placar para o Galo no primeiro tempo em Pituaçu, parecia que seria mais uma vitória ao natural do (até então) líder do Brasileirão. Mas só parecia. O jogo fugiu do controle do time treinado por Jorge Sampaoli e, em 20 minutos mágicos no segundo tempo, o Bahia conseguiu a virada. A entrada do meia Daniel, autor do primeiro gol, mudou o roteiro do confronto, e permitiu ao atacante Gilberto ser a estrela da noite com dois belos gols. Clique no player acima e assista aos gols.

Gilberto comemora vitória do Bahia contra o Galo, em Salvador (Tiago Caldas/Fotoarena/Lancepress!)

