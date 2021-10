VÍDEO: veja os gols da vitória do Atlético-MG sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil

O Atlético-MG voltou a vencer o Fortaleza, desta vez por 2 a 1 (o jogo de ida foi 4 a 0), e garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil. Diego Costa e Hulk marcaram os gols do Galo na noite desta quarta-feira, no Castelão. Romarinho descontou para o Leão do Pici. Veja os gols da partida no vídeo acima!

Hulk é o artilheiro da competição com seis gols- (Foto: Pedro Souza / Atlético)

