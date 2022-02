Vídeo: veja os gols da goleada do Galo sobre o Uberlândia pelo Mineiro

O Atlético-MG não encontrou qualquer dificuldade para vencer o Uberlândia, por 4 a 0, na casa do adversário, na noite desta quarta-feira ,2 de fevereiro, no Parque do Sabiá, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O resultado deixou o Galo na liderança da competição, com sete pontos, já que o então ponteiro, Cruzeiro, foi derrotado pelo América-MG, que agora é o novo vice-lider do campeonato. Sasha, aos 2′, Guilherme Arana, aos 11′, no 1ºT; Fábio Gomes, aos 4′ e Ademir, aos 40′ – 2ºT, marcaram os tentos atleticanos. Veja os gols no vídeo acima.

E MAIS:

E MAIS:

O alvinegro não tomou conhecimento do Uberlândia e aplicou uma goleada na equipe do Triângulo-(Foto: Pedro Souza / Atlético)

E MAIS:

Saiba mais