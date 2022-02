VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Volta Redonda

O Fluminense garantiu a sétima vitória consecutiva ao bater o Volta Redonda por 3 a 0, no último sábado, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Com um time praticamente só de reservas, a equipe ressaltou a confiança antes da estreia na segunda fase da Libertadores, nesta terça-feira, em Bogotá, diante do Millonarios. As imagens de bastidores divulgadas pelo clube mostram a importância do placar largo depois de cinco 1 a 0.

– Ter uma paz, uma tranquilidade para viajar e dar mais confiança ainda do que já tem aqui dentro. Toda confiança que tem aqui dentro vai aumentar ainda mais hoje – disse Luccas Claro ainda no vestiário, antes de a bola rolar.

As imagens ainda mostram Paulo Henrique Ganso sendo ovacionado quando substituído e Calegari celebrando o primeiro gol com a camisa do Flu.

– Chegar bem lá na Colômbia, focados e com moral. Baita partida, goleada e agora é focar no próximo – disse o volante Nonato.

– Uma cobrança que a gente tinha era definir as partidas e hoje conseguimos fazer isso. Toda confiança que já tinha aqui dentro vamos levar para a nossa decisão – finalizou Luccas Claro.

O Fluminense volta a entrar em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela segunda fase da Libertadores. O time de Abel Braga visita o Millonarios em Bogotá, na Colômbia.

