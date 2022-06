VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Fluminense sobre o Avaí e discurso de Fred

O Fluminense divulgou, nesta terça-feira, os bastidores da vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, no Brasileirão. Além dos preparativos para a rodada, o vídeo mostrou o retorno de Fred, que estava com problema de visão dupla. O camisa 9 fez um discurso emocionante para motivar os companheiros antes da entrada no gramado e, mesmo sem atuar, motivou o elenco do banco de reservas durante os 90 minutos. A gravação também deu destaque para Samuel Xavier, que finalizou na trave três vezes, e Matheus Martins, que marcou seu primeiro gol no Maracanã.





– Nós falamos um monte de coisa boa nos últimos dias. Acho que a mensagem central para nós foi o que o Fábio falou. Tem que ser de dentro para fora. A brevidade da vida… Daqui a pouco a carreira de muitos está acabando, os 90 minutos passaram, e a gente não brigou e não lutou por bola. Vamos entregar tudo lá dentro. O resultado é consequência. Nós estamos em casa, temos qualidade para caramba, estamos bem treinados, sabemos que nós somos bons. Vamos para cima, para amassar esses caras. Precisamos desses três pontos hoje. Se ganharmos, vamos para sexto ou quinto, e ficamos a três ou quatro pontos do G3 ou G4. Olha a importância que esse jogo tem para nós hoje – disse o ídolo Fred.

+ Fluminense chega a 40 mil sócios: saiba os clubes do Brasil com mais sócios-torcedores

Assista ao bastidores na íntegra:

Foto: Reprodução/ Fluminense

E MAIS: