VÍDEO: Veja os bastidores da vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR

Depois de quase um mês, o Flamengo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, o Athletico-PR foi derrotado pelos cariocas por 3 a 1, no Maracanã e pela 13ª rodada. A última vitória do Fla havia sido no dia 9 de setembro. A equipe foi comandada por Jordi Gris, já que o técnico, Domènec Torrent, e o auxiliar principal, Jordi Guerrero, se recuperam de Covid-19.

Por falar na doença pandêmica, o Flamengo teve a volta de mais dez jogadores infectados no Equador, recentemente, e que colaboraram diretamente no triunfo ante a equipe paranaense. Os gols foram marcados por Pedro, Bruno Henrique e Everton Ribeiro e deixaram o clube com 21 pontos – no G4.

Veja o vídeo dos bastidores de Flamengo 3×1 Athletico-PR acima.

Fla venceu por 3 a 1 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

