VÍDEO: veja os bastidores da vitória do Flamengo contra o Palmeiras na estreia do Brasileirão

O Flamengo seguiu a toada e, no último fim de semana, conquistou mais um resultado animador. Desta vez, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro estreou com vitória diante do Palmeiras, por 1 a 0, no início da busca pelo inédito tri da competição. Pedro foi quem marcou o gol da vitória no Maracanã. Assista aos bastidores do triunfo no vídeo acima.

Com oitos atletas convocados na Data Fifa, o Fla ficará um período sem jogos e só voltará a campo no dia 10 de junho, contra o Coritiba, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O elenco se reapresenta nesta quarta-feira (2).

Diego recebe instruções de Ceni antes do jogo contra Palmeiras (Foto: Reprodução / OneFootball / FlaTV)

