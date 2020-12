Vídeo: veja o gol do triunfo do Cruzeiro sobre o Vitória na Série B

Em uma partida sem brilho, o Cruzeiro conseguiu seu sétimo triunfo fora de casa ao derrotar o Vitória-BA por 1 a 0, gol de Ramon, que “aplicou” a lei do ex, já que foi criado na base do time baiano. O duelo foi na noite de sexta-feira, 11 de dezembro, no Barradão, em Salvador, pela 28ª rodada da Série B.

O resultado não tirou o Cruzeiro do 11º lugar, mas ao chegar aos 38 pontos, pode terminar a rodada a seis pontos do G4. Para o Vitória, a derrota aumenta sua atenção contra o rebaixamento, pois fica na 14ª posição, mas poderá cair na tabela se o Brasil de Pelotas vencer seu duelo na rodada.

A Raposa encara o CSA, terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão. Já o Vitória-BA recebe o Juventude, no mesmo dia e horário, no Barradão. Ambos os duelos são pela 29ª rodada. Veja o gol do duelo no vídeo acima.

O time azul conseguiu três pontos fora de casa e ainda sonha com o acesso-(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

